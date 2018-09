Saga Crepúsculo e outros vampiros

No sábado, 30, às 22h, o Telecine Premium e o HD transmitem Lua Nova (2009). No longa, Bella (Kristen Stewart) se envolve mais ainda com o mundo dos vampiros. Para protegê-la, Edward (Robert Pattinson) toma decisões que mudarão o relacionamento dos dois. Porém, quem terá que fazer o papel de protetora dessa vez será Bella, que irá até a Itália e enfrentará a família dos Volturi, os vampiros mais poderosos, por Edward. Os canais transmitem Crepúsculo (2008) às 19h45.

Veja o Trailer de Crepúsculo e o de Lua Nova.

É claro que eles não são os primeiros vampiros que abocanham os cinemas e as bilheterias. Confira os trailers de alguns clássicos:

Bela Lugosi como Count Dracula em Drácula (1931).

Gary Oldman como Count Dracula em Drácula de Bram Stoker (1992).

Brad Pitt como Louis de Pointe du Lac em Entrevista com o Vampiro (1994).