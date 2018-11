Salão Moda Brasil começa dia 19 de junho

Entre os dias 19 a 21 de junho o Salão Moda Brasil reunirá em São Paulo as principais empresas da cadeia têxtil e de confecção que irão apresentar seus lançamentos Verão 2012. Serão 320 expositores, fabricantes de tecidos e aviamentos, além das principais grifes de moda feminina, masculina, praia e lingerie que nos Pavilhões Verde e Branco do Expo Center Norte (SP) receberão compradores e profissionais de moda de todo o Brasil.

Em programação paralela, o Salão Moda Brasil realizará uma ação inédita: Arena de Debates conduzida em parceria com o Instituto MAR – Mercado Ação e Resultado, onde convidados poderão em três dias trocar experiências com os melhores especialistas em indústria e varejo de moda brasileira. A Arena será composta por Tereza Santos, Geni Rodio Ribeiro, Gustavo Grecco e Tereza Cristina Horn, entre outros convidados. Estão previstas também palestras abertas ao público sobre “Gestão de Marcas” e “Inverno 2012”.

Num espaço conceitual, o Salão Moda Brasil traz também o projeto itinerante Kza do Dragão; uma Pop Up Store idealizada por Cláudio Silveira (Dragão Fashion) que trará peças artesanais produzidas por comunidades do Ceará, além de acessórios.

Serviço

Salão Moda Brasil

19 a 21 de junho, das 12 às 20 horas.

Expo Center Norte – Pavilhão Branco – Pavilhão Verde

www.salaomodabrasil.com.br