O desfile da Neon, com uma coleção mostrada à beira da piscina, apresentou um comentadíssimo nu frontal. Usando um vestido-capa transparente com detalhe em vermelho, a nudez da modelo causou alvoroço e, por alguns minutos, chamou mais a atenção que os biquínis do tipo asa-delta (cavadíssimos) e os maiôs com zíperes e modelagem que trazem algo de novo para os tradicionais “uniformes de natação”.