Senac tem palestra sobre Gestão Estratégica em Moda

O Senac Lapa Faustolo oferece a palestra Gestão Estratégica para Profissionais de Moda. O objetivo é apresentar a importância da integração e alinhamento de esforços dentro da empresa em sintonia com as necessidades do mercado.

Os participantes poderão entender a diferença entre a gestão da moda e a gestão do negócio – enquanto a primeira gestão envolve criatividade e relacionamento, a segunda está ligada com a administração.

A atividade é voltada para empresários e profissionais de agências e assessorias de moda, empresas de confecção, acessórios, beleza, estudantes da área, entre outras ligadas ao setor.

Conteúdo da palestra

• O que é gestão estratégica?

• Quais as características?

• Por que realizar a gestão estratégica?

• O que é necessário para se realizar a gestão estratégica?

• Pessoas que desejam abrir seu próprio negócio.

Perfil do palestrante

Henrique Stochero é engenheiro civil, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, com MBA em Gestão Estratégica e Econômica para Negócios pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Com experiência nas áreas de projetos, implantação de sistemas de gestão da qualidade, atua na área comercial da construção civil e é sócio diretor de uma assessoria de imprensa com foco em produção de moda.

Serviço

Dia: 19/5/2011, das 19h30 às 21 horas

Preço: 1Kg de alimento não-perecível (em prol da Casa Filadelphia)

Local: Senac Lapa Faustolo – R. Faustolo, 1347 – Lapa – (11) 2185-9800 lapafaustolo@sp.senac.br – www.sp.senac.br/faustolo

Inscrições pelo link: http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&newsID=a18490.htm&subTab=00553&uf=&local=&testeira=733&l=&template=&unit