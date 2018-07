Shopping reúne famosos em evento de moda

Nos dias 16 e 17 de agosto, a Praça de Eventos do Shopping Metrô Tatuapé se transformará em uma verdadeira passarela do mundo fashion. Cores, estampas e tecidos darão o tom a 6ª Edição do Tatuapé Collection, principal evento de moda da região, que reunirá personalidades do meio artístico como o ator Luciano Szafir, o ex-BBB Kadu Parga e a modelo Lizzi Benite, a Piu Piu do programa Pânico da TV, da Rede TV!.

Durante os dois dias de evento, os visitantes do empreendimento poderão conferir desfiles exclusivos das coleções Verão 2011. Com produção da Cia Paulista de Moda, a 6ª Edição do Tatuapé Collection acontece em três horários – 15h, 17h e 19h – e conta com desfiles de peças das lojas do mall. A última edição do evento reuniu mais de 8 mil pessoas na Praça de Eventos do Shopping e a expectativa é que, neste ano, o sucesso se repita.