Simone Nunes: verão comportadinho

Maiara Camargo

A coleção de Simone Nunes para o próximo verão foi buscar inspiração no filme Zabriskie Point, do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. A estilista aliou o clima de anos 1970 da produção a referências bahianas, como mar, coqueiro e sol brilhante. Para as cores, figo, cru, laranja-rosado, pitanga e azul-mergulhador, usadas em belas estampas florais.

As saias vieram volumosas, inspiradas nas vestimentas baianas, em comprimento comportado, na altura do joelho. O brilho do sol sobre o mar foi traduzido com tecidos leves em sobreposição ao brilho de paetês, dando ao nude um aspecto muito sofisticado. Os tecidos, aliás, fizeram toda a diferença no verão de Simone. Voal de algodão, tricoline de algodão, gabardine e linho foram os mais presentes. Para os pés, sapatos baixos feitos com faixas de couro branco.