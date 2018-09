Solidariedade bonita: tratamento de beleza por R$ 5

Com foco no bem-estar e na qualidade de vida, a Clínica do Dr. Ademir Jr, em São Paulo, promove a campanha Clinica Viva Revela Sua Beleza na próxima quinta-feira, 28.

Os interessados pagarão um valor de R$ 5,00 para a inscrição e terão o direito de participar de todas as atividades oferecidas no dia. A renda do evento será totalmente revertida para a instituição Casa da Criança Betinho que atende crianças especiais.

As atividades: alongamento com profissionais da Academia Novo Estilo; Avaliação e uma sessão de tratamento para celulite e flacidez com aparelhos da Bioset; Higienização Hidratação Facial e com produtos da Medicatriz; Massagem Redutora de Medida com produtos da Extratos da Terra.

Serviço:

Dia: 28/10 – quinta-feira

Horário: das 8h30 as 19h00

Preço: R$ 5,00

Vagas são limitadas

Clínica Viva – 11 4167-9606 com Danielle

www.ademirjr.com.br