SP Fashion Week: a moda em festa!

Equipe da Revista JT

A Bienal do Ibirapuera se transformou em uma grande praça, com direito a cata-ventos e roda-gigante, para receber a 29º edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece entre os dias 9 e 14 de junho. “Definimos como tema a expressão ‘anima’, que em latim significa alma e está relacionada a essa coisa festeira e alegre do brasileiro”, explica a cenógrafa do evento Daniela Thomas.

Uma das figuras mais esperadas é a polêmica socialite norte-americana Paris Hilton, garota-propaganda da cerveja Devassa, que promete barulho ao desfilar para a Triton (veja relação dos desfiles abaixo).

Os holofotes também estarão voltados para Gisele Bündchen, que faz sua volta triunfal à semana de moda paulistana depois de uma licença-maternidade. Ela divide a passarela da Colcci com o ator Reinaldo Gianecchini, da novela Passione (TV Globo).

Cerca de 350 modelos vão participar da maratona fashion da capital. Entre os nomes mais badalados estão Carol Ribeiro, Isabeli Fontana, Carol Trentini, Izabel Goulart e Ana Cláudia Michels.

Confira abaixo a programação de desfiles:

Quarta-feira, 9/06

Forum Tufi Duek – 15h

Erika Ikezili – 16h

Priscilla Darolt – 17h30

Rosa Chá – 19h

Reserva – 20h15

Cia Marítima – 21h30

Quinta-feira, 10/06

Iódice – 12h30

Ellus – 15h

Água de Coco por Liana Thomaz – 17h

Herchcovitch (feminino) – 18h

Cori – 19h

Osklen – 20h

Triton – 21h15

Sexta-feira, 11/06

Cavalera – 11h

Herchcovitch (masculino) – 13h30

Maria Bonita – 15h30

Wilson Ranieri – 16h30

Movimento -17h30

Simone Nunes – 18h30

Samuel Cirnansck – 19h30

FH por Fause Haten – 21h

Sábado, 12/06

Reinaldo Lourenço – 13h15

Jefferson Kulig – 15h30

Animale – 16h30

Ana Salazar – 18h30

Adriana Degreas – 20h

Lino Villaventura – 21h30

Domingo, 13/06

Do Estilista – 12h

Neon – 14h30

João Pimenta – 16h

Paola Robba – 17h

Amapô – 18h

Mario Queiroz – 19h

Colcci – 21h

Segunda-feira, 14/06

Gloria Coelho – 13h15

Herchcovitch (masculino) – 15h30

Ronaldo Fraga – 17h

V.Rom – 18h

Fernanda Yamamoto – 19h

André Lima – 21h

Nós vamos acompanhar todos os desfiles de pertinho e postar aqui os melhores momentos. Não percam!