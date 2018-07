SP terá primeira loja em container do mundo

A Container Ecology Store – única rede de franquias em container no Mundo, inaugura, dia 26, na Vila Olímpia, a primeira unidade na capital paulista. A loja multimarcas traz coleções de grifes renomadas do mundo da moda como – Coca-Cola Clothing, Triton, Abercrombie & Fitch, Hollister, Pólo Ralph Lauren, Container e Aéropostale.

Criada há dois anos pelo empresário André Krai, com experiência de 18 anos no setor têxtil, o conceito inédito de loja ecológica utiliza containers reciclados com mais de 20 anos de uso e outros materiais como araras feitas de corrimão de ônibus e decks de casca de arroz. Além disso, o projeto é o único franqueador da Coca-Cola Clothing by Container.

“Nós criamos um conceito inovador de Boutique Ecológica que alia modernidade, sustentabilidade, baixo custo operacional e retorno imediato”, afirma Krai, diretor da empresa. “Hoje atuamos principalmente no Rio Grande do Sul e o nosso objetivo é expandir a rede de franquias e lojas por todo o território nacional e fechar o ano com 80 lojas no Brasil”, conclui.

Com investimento inicial de dois milhões, que inclui a abertura de lojas próprias e o registro da patente, o projeto Container é uma franquia que tem como foco a sustentabilidade aliada a visibilidade, baixo custo operacional e retorno rápido.

Serviço:

Inauguração Container – Vila Olímpia

Dia: 26 de abril

Endereço: Rua Nova Cidade, 81 – Vila Olímpia, esquina com a Avenida Brigadeiro Faria Lima e Avenida Hélio Pellegrino

www.lojacontainer.com.br