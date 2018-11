SPFW divulga line-up do evento

Em sua 31ª edição, o SPFW vem mais uma vez inovar e provocar. Ainda dentro das comemorações dos 15 anos, o evento, com muita história para contar, inicia agora uma nova etapa com o desafio de imaginar novos FUTUROS.

Os primeiros 15 anos do SPFW projetaram um futuro para a moda brasileira. Tempo de conquistas e celebrações. Um caminho consistente num horizonte de longo prazo, que posicionou o SPFW como principal plataforma do design de moda nacional no Brasil e no mundo.

“Comemorar os 15 anos do SPFW é celebrar as conquistas e olhar para o FUTURO de forma leve e com foco no projeto inicial de 30 anos. Buscar a essência, fazer melhor e ter como meta a qualidade e inovação no alinhamento e convergência de conteúdos. Conteúdos que nada mais são do que formas diferenciadas de aplicar nossa crença e convicção sobre moda e a plataforma que construímos a cada ano. Enxergar lá na frente, levar a moda brasileira para o cenário internacional. Inovar, transformar, ir além”, comenta Paulo Borges.

Exposição

Em parceria com a C&A, haverá uma grande exposição dos fotógrafos Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, artistas que transitam com sucesso entre a moda e a arte. A exposição é uma representação espacial de “pretty much everything” (praticamente tudo) que eles escolheram para registrar mais de 25 anos de fotografia.

Documentário

A Luminosidade, em coprodução com o GNT, elaborou um especial- SPFW 15 ANOS, com nove episódios que começam a ser exibidos a partir do próximo dia seis de junho no GNT. Três produtoras consagradas foram convidadas para reviver o processo construído ao longo desses 15 anos: Conspiração, Protótipo Filmes e Spray Filmes.

Com tratamento cinematográfico, a memória do SPFW passa pelos caminhos mais marcantes do Calendário Oficial da Moda Brasileira – desde sua idealização, quando estimulou uma verdadeira mobilização em diversos setores, propondo unir os elos da indústria da moda no país, seguida por uma notável transformação para as marcas nacionais e pela valorização da identidade brasileira, no processo da construção de uma cultura de moda no Brasil.

Line-up

Veja o line-up da 31° Edição do SPFW, que além da moda praia, tem duas novidades: Paula Raia e Pedro Lourenço.

Dia 13 (segunda-feira)

Animale – 17h

Tufi Duek – 19h

Samuel Cirnansck – 20h15

Reserva – 21h30

Dia 14 (terça-feira)

Reinaldo Lourenço – 13h30

Movimento – 15h30

Alexandre Herchcovitch (fem) – 16h30

Cori – 17h30

Iódice – 19h

Jefferson Kulig – 20h15

Triton – 21h30

Dia 15 (quarta-feira)

Cavalera -11h

Gloria Coelho – 13h30

Mario Queiroz – 15h30

Huis Clos – 17h30

Paola Robba – 19h

Osklen – 20h15

Colcci – 21h30

Dia 16 (quinta-feira)

Paula Raia – 12h

Maria Bonita – 15h30

Água de Coco – 17h30

Priscilla Darolt – 19h

Cia Maritima – 21h

Dia 17 (sexta-feira)

Alexandre Herchcovitch (masc) – 11h

Neon – 12h30

Ellus – 15h30

V.Rom – 17h

FH por Fause Haten – 19h

Adriana Degreas – 20h15

Lino Villaventura – 21h30

Dia 18 (sábado)

Pedro Lourenço – 10h

João Pimenta – 15h30

Fernanda Yamamoto – 17h

Amapô – 19h

André Lima – 20h15

Ronaldo Fraga – 20h30