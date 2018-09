Tayane arrasa em Milão

Depois de desfilar para a Burberry em Londres, a modelo new face Tayane Leão, 16 anos e 1.77 m de altura, desfilou hoje, 23, para a grife Gucci em Milão. Ela foi a única new face brasileira do desfile.

No Brasil, ela foi uma das apostas da temporada. Estreou na SPFW com 20 desfiles. Apesar de novata na área, a bela desfilou com exclusividade para a Givenchy na temporada internacional passada.

Tayane é paraense de Paraupebas. Foi vencedora do concurso mundial da Ford Models, o Super Model Of The World. Venceu no Brasil concorrendo com 700 mil garotas inscritas e depois teve que desbancar meninas de 44 países num total de mais de 5 milhões de inscritas em 2008.