Tempo seco? Não descuide da pele. Vá de Água Thermal

Por Marcela Rodrigues Silva

A umidade relativa do ar anda fazendo mau à saúde de muita gente. E não só em São Paulo, onde a situação é sempre mais crítica. Quando o ar está excessivamente seco a recomendação da Defesa Civil, para SP – onde o órgão não prevê chuva até o final do mês – ou qualquer outro lugar, é que a população evite atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas e não pratique exercícios entre as 11 e 15 horas. É aconselhável ainda a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação…

Mas e a pele?

Nesses dias, só o FPS não basta. É preciso hidratá-la. De dentro para fora, muito líquido. Mas e o contrário? Neste calor seria um tanto desconfortável se lambuzar de creme, certo? Por isso, aposte em deliciosas borrifadas de Água thermal.

Este produto hidrata no inverno e no verão, é ótimo para refrescar peles queimadas de sol e aquelas ressecadas pelo clima seco ou frio de rachar. Por ser tão versátil, vale o investimento. É a solução para dias como hoje (e ontem e, segundo a Defesa Civil, amanhã e depois). De resultado, uma pele hidratada, mais viçosa e com a oleosidade controlada, além daquela sensação boa de frescor. Vale até colocá-la na geladeira antes de usar.

Abaixo, saiba o que é água thermal e conheça três indicações testadas e aprovadas pela equipe da Revista JT.



O QUE É Para ser termal a água deve ser pura, subterrânea e enriquecida pelos minerais contidos nas rochas. Ela contém até 2.000 mg de sais minerais provenientes do solo, sendo rica em selênio e zinco. Outra característica do líquido ainda na fonte é a temperatura elevada ( de 37 a 50 graus).

O QUE FAZ Rica em nutrientes, tem ação calmante, anti-inflamatória, suavizante, antioxidante, cicatrizante e hidratante e ainda renova as células, devido ao gás sulfídrico.

NOSSAS SUGESTÕES