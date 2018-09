Tempo de celebrar o sushi

Prato típico da culinária japonesa, com mais de mil anos de história, o sushi combina o gohan (arroz) com peixe cru, vegetais, frutas ou outros ingredientes. No Brasil, o prato se popularizou há muitos anos, especialmente em São Paulo, onde há dezenas de restaurantes japoneses.

O sushi surgiu primeiramente nos países do Sudeste Asiático. No início, prensava-se o peixe salgado com arroz – que era utilizado somente para conservar o peixe e depois era jogado fora. Com o passar dos tempos e o visível encarecimento do arroz, essa prática de conservação foi sendo gradativamente deixada de lado.

No Japão, foram registradas as primeiras evidências desta iguaria, trazida através da China, em torno do ano 700. Já no século XVII, foi introduzido o vinagre no arroz para encurtar o período de preservação. Assim tornou-se comum o sushi tipo oshizushi: cobria-se o arroz, temperado apenas com vinagre, com o peixe cru, colocava-se numa caixa de madeira com um peso por cima para comprimi-lo e deixava-se descansar por um dia antes de ser consumido.

No Japão, 1º de novembro é o Dia do Sushi. Em São Paulo, alguns restaurantes aproveitam a data para lançar promoções (veja abaixo). Programe-se!

Para celebrar o Dia do Sushi, nesta segunda-feira, 1, em grande estilo, o restaurante Wakai Sushi, localizado no bairro da Consolação, dará um brinde a seus clientes. Quem almoçar ou jantar no local vai ganhar um delicioso tempurá de sorvete. A sobremesa é preparada com sorvete de creme empanado e frita com cobertura de chocolate por conta da casa.

“Nosso cardápio contém opções diversificadas e muito gostosas de sushi para todos os gostos: de polvo, kani, salmão, atum, peixe branco, skin, ovas de salmão, califórnia, ovas de peixe voador, entre outros”, explica o proprietário e chef do Wakai Sushi, Luiz Flores.

SERVIÇO – Restaurante Wakai Sushi – Rua Fernando de Albuquerque, 166. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 0h; sábados e feriados, das 13h às 16h e das 19h à 0h; domingos, das 13h às 17h. Site: www.sushiwakai.com.br

