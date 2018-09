Todo dia, um relógio novo!

O relógio Troca-Pulseiras da Champion, sucesso na década de 80, virou mania também no século XXI. Relançado em 2009 com 72 opções de cores, o modelo já vendeu mais de dois milhões de peças em todo o Brasil e é o campeão de vendas do setor no País. Democrática, a peça pode ser usada por homens e mulheres de todas as idades e se adapta a diferentes estilos.

Com o mostrador maior que o original e pulseiras de resina colorida, os relógios garantem um efeito vintage e moderno ao mesmo tempo. O mecanismo é de alta precisão, e o relógio possui resistência à água para até 100 metros.

Cada kit traz cinco pulseiras e um mostrador e custa R$ 159. As combinações podem ser testadas no site da marca, que permite simular novos modelos e brincar com as cores.

www.championtrocapulseiras.com.br