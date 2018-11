Tom Cruise: de galã a figura bizarra

O Liv exibe, na próxima quinta, às 23h, o filme Jerry Maguire – A Grande Virada. Nessa trama de 1996 dirigida por Cameron Crowe, Tom Cruise é Jerry, um agente esportivo que é demitido por discordar das práticas da empresa onde trabalha. Ele consegue manter um cliente, um excêntrico jogador de futebol norte-americano, vivido por Cuba Gooding Jr, em atuação premiada com Oscar de ator coadjuvante, com quem tem uma relação conturbada. Uma colega, Dorothy (Renée Zellweger) se une a ele e também se demite. Juntos, se reerguerão.

http://youtu.be/OKoKYk4jC84

Apesar de sua fase de galã, Tom Cruise se envolveu em polêmicas. Sua entrevista no programa de Oprah Winfrey, logo depois de engatar relacionamento com a também atriz Katie Holmes deu o que falar. Ganhou edições engraçadas e tudo. Veja aqui o vídeo mais completo da entrevista, que tem até beijo do casal no final: