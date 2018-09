Tops revelam seus segredos

Caline Migliato

Três tops que participaram do Monange Dream Fashion Tour – Carol Trentini, Izabel Goulart e Fernanda Tavares revelaram seus segredos nos camarins. O evento ocorreu em Jaguariúna, região de Campinas, no dia 29 de maio.

Carol adorou participar do desfile. “É completamente diferente. Estamos muito próximas ao público que vem para curtir o show e o desfile. Sentimos uma energia e um calor das pessoas que não tem igual”, conta. Antes de entrar na passarela, Carol revela que passa um creme hidratante para dar um pouco de cor e deixar a pele com aspecto mais saudável. “Sou muito branca”, explica.

Outra estrela do evento foi Izabel Goulart, que trouxe 55 pessoas da sua família para assistir o desfile. Ela conta que é muito difícil se alimentar direito. “Eu não gosto de salada, mas como sempre que sinto falta de alguma vitamina no meu organismo”.

Izabel conta que costuma fazer pilates para se alongar, já que passa muito tempo em aviões e em cima de saltos altíssimos. Alem disso, adora cuidar do seu orquidário e tem paixão por arquitetura e objetos de decoração. Sobre sua vida pessoal, ela conta que namora há quatro ano e não é de fazer muita balada. “Temos uma relação muito madura e quando se ama de verdade faz funcionar, mesmo com essa rotina que eu levo. Não tem segredo”, se derrete.

A top ainda conta que na moda o mais importante é se sentir confiante e bonita. “Moda pra mim não é o que se vê na TV. Sempre digo para as meninas que estão começando não perderem sua essência e levarem esse trabalho à sério, seguir horários e buscar se cuidar sempre”, aconselha.

Fernanda Tavares também esteve presente no Monange Dream Fashion Tour e contou que mesmo com horários um tanto incomuns, ela consegue ter tempo para ficar com seu filho. “Consigo conciliar a família e o trabalho tranquilamente. Talvez se eu tivesse um trabalho com horário fixo veria menos meu filho”, conta.

Ela também admite que com o passar do tempo tem ficado mais preocupada com a beleza, principalmente depois de ter tido seu filho. “Meu segredo é fazer drenagem linfática. Com o tempo vamos inchando e a drenagem ajuda. Também cuido muito da minha alimentação, mas não consigo deixar de comer chocolate. Sou chocólatra assumida”, brinca.