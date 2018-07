Unhas nutridas e coloridas

A Colorama acaba de lançar a Nutriverniz, sua primeira linha de esmaltes que além de colorir também nutre as unhas. São seis cores: melancia (vermelho aberto e vibrante), rosa mosqueta (rosa puro e romântico), uva (púrpura intenso), romã (vermelho rosado), pimenta rosa (pink mais fechado) e açaí (combinação dos tons púrpura e vinho com suave efeito metalizado).

A fórmula foi enriquecida com a tecnologia Nutri-Complexo, ceramidas e vitaminas E e B5. Os esmaltes fortalecem as unhas e vêm com pincel com cerdas ultrafinas, que permite maior controle e precisão na aplicação.

Preço sugerido: R$ 3,15

SAC Colorama: 0800-701-0114