V.Rom: verão mistura tecidos sintéticos e naturais

Maiara Camargo

Uma reflexão sobre o tempo é o tema da coleção de verão da V.Rom. Os mais de 20 looks foram trabalhados com base na fusão de duas vertentes: a tecnologia dos tecidos sintéticos e a fragilidade dos algodões lavados. A união entre elementos sintéticos e naturais esteve presente em todos os trajes.

O forte da apresentação foi a alfaiataria, que ganhou um toque esportivo. A silhueta apareceu seca e marcada. Reinaram as cores neutras, preto, branco e cinza, com pontos de luz, como amarelo, roxo, mertiolate e água. Destaque para as estampas, geométricas e coloridas, e para os tecidos leves com transparência. Nos pés tênis e botas esportivas.