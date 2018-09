Vai começar a Bijoias

A primeira edição do ano da Bijoias SP, principal e mais representativo evento profissional do segmento de bijuterias, acessórios, joias de prata, aço e folheados, acontece entre os dias 22 e 24 de fevereiro, no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista. O evento apresenta os lançamentos de mais de 200 expositores – entre renomados designers e tradicionais indústrias –, para a temporada de moda.

A moda da estação chega livre e individual, com muita versatilidade e contrastes. A criatividade e o bom humor permeiam os lançamentos, tornando bijuterias e acessórios verdadeiros curingas, expressando escolhas pessoais e individuais e fazendo a diferença nos looks. Linhas geométricas, elegância urbana, estilo barroco, vitoriano, grunges da década de 90, romantismo, pitadas de folk, anos 50… Tudo pode!

Inspirações Inverno 2011

Equilíbrio – É a nova palavra de ordem. Simples e exuberante, funcionalidade e conforto surgem contra o supérfluo e o ilusório, assim como o econômico e o sustentável se equilibram para se contrapor à ostentação.

Romantismo – A inspiração romântica está em alta e é expressa por meio de pitadas folk, bem no estilo anos 70. Muito crochê, tricô, rendas e contas em peças delicadas com uma certa sutileza. Camafeus ocupam lugar de honra.

Feminilidade – A sensualidade dos anos 50 aparece com destaque na estação. Cinturas marcadas com cintos finos, bolsas tipo carteira, colares próximos ao pescoço, pulseiras e brincos grandes transmitem a sensação de um poder feminino paralelo.

Cores – A cartela apresenta tons neutros e terrosos, o vibrante vermelho e suas variações, do rosa seco ao vinho. Os verdes chegam com aspecto mais lavado e os azuis se subdividem – desde o azul-céu, o turquesa e o marinho. Os eternos cinza, branco e preto completam a cartela de cores.