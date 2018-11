Vai começar a edição Verão 2012 do Rio-à-Porter

O salão de Negócios de Moda e Design Rio-à-Porter realiza sua 18ª edição entre os dias 30 de maio e 02 de junho, no Píer Mauá, dando continuidade às mudanças das últimas edições que garantiram resultados ainda mais positivos. Serão 169 marcas expositoras, num espaço de 8.750 m².

Entre as estreantes desta edição de Verão 2012 estão as marcas cariocas Desireé Nercessian, Liga Retrô e Vacamarella; a catarinense Larissa Minatto; a gaúcha Muy Guappa; a mineira Silvia Speggiorini; a paranaense Cyntia Fontanella; e as paulistas À Go Go e SkinBiquini.

Além delas, estarão presentes as grifes Ágatha, Alessa, Armadillo, Ausländer, Basthianna, Bianca Marques, Blue Man, British Colony, Datskat, Espaço Fashion, Filhas de Gaia, Giulia Borges, Maria Bonita Extra, Movimento, Natural Cotton Color, New Order, Patachou, R.Groove, Salinas, 2nd Floor, Totem e Wasabi.

Os pólos de confecção regionais Sidvestsul, Calçados e Acessórios, São Gonçalo, Niterói, Cabo Frio, Social Carioca, Moda Carioca, Nova Friburgo e Itaperuna também marcam presença.

O evento reúne compradores nacionais e estrangeiros altamente qualificados e grifes cuidadosamente selecionadas dentro de segmentos como moda feminina, masculina, praia e sustentável. Para isso, foi criado e consolidado em edições passadas o Programa Comprador, que traz para o salão compradores escolhidos em conjunto com os expositores. Os convidados têm acompanhamento de monitores durante as visitas.

Este 18º Rio-à-Porter também segue com a proposta de ser uma plataforma de informação de moda para quem passar pelos seus corredores durante os quatro dias de evento. Um dos grandes sucessos da última edição – as séries de desfiles – continua nesta próxima. As grifes Basthianna, Bianca Marques, Datskat, My Philosophy e Natural Cotton Color já estão confirmadas para apresentarem suas novidades na passarela. Além dos desfiles, os convidados poderão participar do ciclo de palestras diárias.