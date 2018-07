Vai começar mais uma edição da Bijóias SP

O amor está no ar é o tema da segunda edição da BIJÓIAS SP em 2011. Principal evento profissional do segmento de bijuterias, acessórios, joias de prata, aço e folheados, a BIJÓIAS SP – Edição Dias das Mães e dos Namorados – reúne mais de 200 expositores, entre designers renomados e tradicionais indústrias, nos dias 26 e 27 de abril, no Centro de Convenções Frei Caneca.

O clima é super-romântico. A feminilidade e a sensualidade dos anos 50 marcam presença em colares próximos ao pescoço, cintos finos, bolsas tipo carteira. Maxipulseiras e brincos grandes transmitem o poder feminino em harmonia com rendas, laços, pérolas e tons nude. Linhas geométricas são a base para peças que misturam formas ousadas com detalhes de dobraduras.

O Dia das Mães é a segunda melhor data no calendário promocional do varejo e em razão à proximidade com o Dia dos Namorados – uma data igualmente forte para o varejo –, a 53ª BIJÓIAS SP destaca lançamentos para os casais apaixonados trocarem presentes. Corações, bocas e outros símbolos que remetam ao amor aparecem com destaque em várias coleções femininas, além de lançamentos para o público masculino.

www.b8-bijoias.com.br