Vai começar o Elite Model Look Brasil 2011

Realizado anualmente em mais de 70 países, o Elite Model Look está de volta e lança nesta quinta-feira, dia 28, o Elite Model Look Brasil 2011, a etapa nacional da competição que revelou alguns dos principais nomes das passarelas internacionais, como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Linda Evangelista.

O concurso será divido em standard e special castings. Ao todo, serão 15 etapas realizadas de 28 de abril a 28 de agosto, nas principais capitais: Belém, São Luís, Salvador, Vitória, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Além dos castings, haverá a colaboração de scouters (olheiros) de diversos estados. O objetivo é encontrar uma new face com potencial para representar o Brasil na final mundial.

O público também poderá escolher sua candidata favorita por meio de uma votação online, disponível na página oficial do concurso até o dia 15 de agosto (www.elitemodellookbrasil.com). As vencedoras de cada etapa e a escolhida na internet se classificam para a final nacional.

Final nacional

Ao término de todas as seletivas, as finalistas serão convocadas para um treinamento em São Paulo, entre os dias 1º e 5 de setembro e, no dia 6, elas disputam a Final Nacional. O evento será realizado com uma grande festa no Memorial da América Latina, onde será revelada a candidata que representará o Brasil na final mundial, em outubro, na África do Sul.

Premiação

A vencedora do Elite Model Look Brasil 2011 terá garantido contratos de trabalho no valor de R$ 150 mil, por um período de 48 meses, além de se classificar para a final mundial. Na etapa internacional, as três primeiras colocadas dividirão uma garantia mínima de trabalho equivalente a 325 mil dólares.