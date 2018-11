Verão pede sorvete

Inspire-se na proximidade do verão para aproveitar deliciosos drinques preparados com sorvetes.

Meia de Seda, receita do Bar Pirajá

Ingredientes

25 ml de gim

25 ml de licor de cacau

25 ml de creme de leite

1 bola de sorvete de creme

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes em um liquidificador, em seguida faça coage fina e sirva com cubos de gelo.

Polvilhe noz moscada sobre a bebida antes de servir.

SERVIÇO – Bar Pirajá – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, fone: 3815-6881. Site: www.piraja.com.br/



Caipirinha de Sorvete (receita cedida por Marcos Arthur dos Santos Melo, do Bar do Melo)

Rendimento: 1 pessoa

Tempo de preparo: 5 minutos

Ingredientes

1 a 2 bolas de sorvete da sua preferência (creme é uma boa pedida)

100 ml de cachaça

1 colher de açúcar

Gelo

Fruta da sua preferência (limão, morango, maracujá)

Modo de preparo

Macere a fruta da sua preferência com uma colher rasa de sorvete e açúcar. Acrescente a cachaça, pouco gelo e complete com uma bola pequena de sorvete.

SERVIÇO – Bar do Melo – Rua Madre de Deus, 1.176, Mooca, fone: 2601-3505

SERVIÇO DAS CASAS COM RECEITAS PUBLICADAS NA REVISTA JT



1) Restaurante Hiro – Shopping Eldorado – Avenida Rebouças, 3.970, 3º piso, fone: 3032-9872 (mais dois endereços). Funcionamento: todos os dias, das 11h às 23h. Site: www.restaurantehiro.com.br

2)Dalva e Dito – Rua Padre João Manuel, 1.115, Cerqueira César, fone: 3068-4444. Site: www.dalvaedito.com.br

3) Kinoshita – Rua Jacques Felix, 405, Vila Nova Conceição, fone 3849-6940. Site: www.restaurantekinoshita.com.br