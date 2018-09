VonZipper by Amapô

A VonZipper desenvolveu em parceria com a Amapô uma edição limitada de óculos que chegam essa semana às lojas de todo o país.

“Temos grande identificação com a marca e trabalhamos dentro do mesmo lifestyle, o que facilita muitíssimo na hora de escolher o modelo dos óculos para a passarela, porque sempre encontramos algum modelo que parece ter sido feito para a Amapô”, afirma a dupla de estilistas Carô Gold e Pitty Taliani.

Para essa edição, a parceria contou com dois modelos VonZipper: Manchu e Spazz, que conversam com uma das inspirações da coleção, o universo nerd, e foram customizados especialmente para o desfile. “Trocamos as lentes escuras por lentes transparentes e o resultado foi um óculos super cool, que já dentro do camarim virou objeto de desejo” comentam as Amapôs.

O modelo Manchu surge na cor âmbar, um tom amarelo alaranjado, e com detalhes em dourado, conferindo à peça um design contemporâneo e vintage ao mesmo tempo. Já o modelo Spazz traz um formato clássico e feminino para o outono-inverno.

Sobre o uso dos óculos como acessórios de moda as estilistas são categóricas: “Se você usa óculos tem mais é que assumir esse acessório”, comentam.

Toda a coleção VonZipper é importada da Itália e está disponível nas lojas Billabong e nas principais multimarcas do país.