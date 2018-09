Workshop de moda reúne grandes estilistas

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo recebe entre os dias 1 e 2 de abril o worhshop “Trajetos Costurados: o estilista e a imersão no processo criativo”, que reunirá os estilistas Jum Nakao, Ronaldo Fraga, Fernanda Yamamoto e Agustina Comas. O evento abordará as diferentes áreas de atuação da indústria da moda apresentando um novo panorama da profissão e do mercado de trabalho.

Ao longo dos dois dias, cada estilista terá 3 horas para expor o tema de sua escolha. Jum Nakao tratará de “Novas Formas de Modelar”; “Reconstrução do Olhar” será o tema de Ronaldo Fraga, enquanto Fernanda Yamamoto falará do “Trabalho de Superfície e Reconstrução de Volumes” e Agustina Comas da “Criação em Tempos de Interatividade com Novos Meios”. No encerramento do evento, todos os convidados participarão de um debate, aberto a perguntas da plateia, que será mediado pela jornalista Alice Lobo.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas no site www.popshoponline.net/cursos.html . São 200 vagas com taxas de inscrição de R$ 260 (estudantes) e R$ 520 (profissionais).

Programação:

1 de abril:

Das 9h às 12h: “Novas Formas de Modelar”, com Jum Nakao

Das 14h às 17h: “Trabalhos de Superfície e Construção de Volumes”, com Fernanda Yamamoto

2 de abril:

Das 9h às 12h: “Criação em Tempos de Interatividade com Novos Meios”, com Agustina Comas

Das 14h às 17h:“Reconstrução do Olhar”, com Ronaldo Fraga

Das 18h às 20h: Debate com todos os convidados, mediado por Alice Lobo

Workshop Trajetos Costurados

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo – Unidade 3

Rua José Antônio Coelho, 879 – Vila Mariana

Dias 1 e 2 de abril de 2011

Sexta-feira, das 9 às 17 horas

Sábado, das 9 às 20 horas

Preços: R$ 260 (estudantes) e R$ 520 (profissionais)

Mais informações: (11) 8210-5431 e (11) 9979-6515

www.popshoponline.net/cursos.html.