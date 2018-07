Xô, cheiro ruim nos cabelos

Marcela Rodrigues Silva

Foto: Divulgação

Existem cheiros que impregnam no cabelo e não tem jeito de se livrar do incomodo enquanto os fios não forem lavados. No entanto, o mercado já oferece produtos específicos para disfarçar os odores desagradáveis, como o desodorizador de cabelo, último lançamento da Avora Cosméticos.

Em spray, o produto é um finalizante líquido não oleoso que bloqueia os odores. De fácil manuseio, pode ser levado na bolsa, pois é leve e pequeno. Aplicar sobre os cabelos, forma um filme protetor que neutraliza odores de cigarro, gordura e aqueles outros cheiros indesejáveis que, certamente, você conhece e detesta…

Não precisa de enxágue e o preço médio de de R$ 15.

Onde encontrar: (11)2131-3600