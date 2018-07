TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

O leitor Eduardo Grayeb (@egrayeb) mostra no Instagram a Rodovia Raposo Tavares congestionada às 7h10. Está parado no trânsito? Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao, e envie para @Estadão. Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Baixe também o aplicativo do trânsito no iTunes.

TEMPO REAL

22h09 – As vias monitoradas pela CET não apresentam lentidão neste momento.

21h53 – Cônego Domênico Rangoni continua congestionada no sentido Guarujá entre o km 256 e o km 248.

21h51 – Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, 2,4 km de lentidão na via expressa da João Dias até a Ary Torres.

21h47 – 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CPTM em São Paulo.

21h27 – Ainda sobre o problema na Linha 10 da CPTM, usuários relatam, no Twitter, que o PAESE não está em operação em algunas estações.

21h22 – Na Linha 10 da CPTM, a circulação continua interrompida entre Tamanduateí e Mauá.

21h17 – Na Rebouças, 2,9 km de lentidão no sentido Centro até o Túnel Desembargadora Maria Carolina.

21h15 – 46 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h02 – Em São Paulo, 52 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.



20h50 – Avenida Paulista com 1,7 km de lentidão no sentido Paraíso a partir da Joaquim Eugênio de Lima.

20h48– Na Marginal Pinheiros, trânsito pesado nas duas pistas do sentido Interlagos/Castelo. Na via local, 2,3 km a partir da Eusébio Matoso. Na pista expressa, 2 km de tráfego lento a partir da Tucumã.

20h39 – Corredor Norte/Sul com 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h36 – Na Cônego Domênico Rangoni, congestionamento no sentido Guarujá entre o km 256 e o km 248.

20h32 – Segundo a Ecovias, foi normalizada a condição de tráfego na Anchieta.

20h30 – Na Rebouças, 2,9 km de lentidão no sentido Centro até o Túnel Desembargadora Maria Carolina.

20h28 – 62 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

20h27 – Túnel Ayrton Senna IIcom 1,8 km de lentidão.

20h22 – Linha 10 da CPTMcom circulação interrompida entre Tamanduateí e Mauá devido a queda de uma árvore. O PAESE foi acionado.

20h19 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego congestionado entre o km 256 e o km 248 no sentido Guarujá.

20h16 – 71 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 –Avenida Paulista com 2,7 km de lentidão no sentido Paraíso, entre a Oswaldo Cruz até o acesso da Rebouças.

20h07 – Avenida Washington Luiscom 5,1 km no sentido Bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h06 – No Corredor Norte/Sul, 8,7 km de filas no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h05 -Marginal Tietê continua com trânsito pesado no sentido Ayrton Senna. Pista expressa com 8,8 km entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a Ponte Jânio Quadros. Na via local, 6,2 km entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Jânio Quadros.

20h02 – 82 km de lentidão em São Paulo.

19h57- No Metrô, Linha 3-Vermelha com velocidade reduzida por causa das chuvas entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

19h53 –Normalizada a condição de tráfego na Anchieta, afirma a Ecovias.

19h52 – Na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, 8,8 km de lentidão na via expressa até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

19h51 – Ecovias relata congestionamento na Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre o km 258 e o km 248.

19h49 –Avenida Washington Luís com 5,1 km de lentidão no sentido bairro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h43 – 127 km de lentidão em São Paulo.

19h40 – Na Zona Leste, um ônibus quebrado na Avenida São Miguel, sentido bairro, ocupa duas faixas perto da Avenida Governador Carvalho Pinto, relata a CET.

19h29 – Na Anchieta, tráfego lento na chegada a Santos entre o km 64 e o km 65.

19h21 – Anchieta continua com fluxo lento. No sentido São Paulo, lentidão entre o km 23 e o km 18. Na via para o Litoral, trânsito ruim entre km 64 e 65.

19h19 – Na pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, 3,7 km de lentidão entre Ponte da Casa Verde e Freguesia do Ó.

19h14 – Avenida Francisco Matarazzo,sentido Centro, com 1,9 km de lentidão até a Pompeia.

19h11 –Anchieta lenta entre o km 23 e o km 18, sentido São Paulo. Na via para o Litoral, trânsito pesado entre o km 64 e o km 65.

19h10 – Ecovias relata congestionamento na Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá a partir do km 258.

19h09 – No sentido Santana, Corredor Norte/Sul com 5,4 km do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

19h07 –No Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, 8,7 km de lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h06 –Trânsito continua pesado na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, 11,6 km da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros. Na via local, 10 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

19h03 –156 km de lentidão em São Paulo, relata CET.

19h02 – Marginal Tietê liberada Marginal em relação ao acidente antes da Ponte do Limão, relata CET.

18h59 – Na Avenida Paulista, sentido Paraíso, 2 km de lentidão até o acesso da Rebouças.

18h56 – 146 km de lentidão em São Paulo.

18h54 – Em Higienópolis, CET relata que a Avenida Angélica foi liberada em relação ao acidente próximo a Rua Maceió.

18h49 – Marginal Tietê com grandes filas no sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, 11,6 km até a Ponte do Piqueri. Na via local, 10 km até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h44 – Segundo CET, acidente na Marginal Tietê ocorreu na pista central no acesso para local, sentido Castelo Branco, antes da Ponte do Limão.

18h31 – No Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha/Lapa, 2,3 km de lentidão até a Consolação.

18h27 –Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal/Imigrantes, 3,3 km de lentidão entre o início da Aliomar Baleeiro até até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h14 –132 km de lentidão em São Paulo, informa CET.

18h12 -Radial Leste com 3,5 km de lentidão no sentido bairro entre a Alberto Badra até a Pires do Rio.

18h10 – Na Anchieta, lentidão no sentido litoral entre o km 15 e o km 18. Em direção a São Paulo, tráfego lento entre o km 21 e o km 18.

18h09- Na Cônego Domênico Rangoni, trânsito congestionado no sentido Guarujá entre o km 258 e o km 248 por causa do excesso de veículos comerciais no acesso aos terminais na Rua do Adubo. Lentidão também no sentido Cubatão entre o km 265 e o km 270.

18h06 – Corredor Norte/Sul com grandes filas nos dois sentidos. Na via para o Aeroporto, 8,7 km do Viaduto Pedroso até o Viaduto Indianópolis. No sentido Santana, 5,4 km do Complexo Viário João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

18h03 – As maiores filas estão na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, são 11,6 km entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Jânio Quadros. Na via local, 8,7 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

18h01 – Boa tarde. São Paulo tem 123 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

9h49 – Chega a 100 quilômetros a lentidão nas vias de São Paulo monitoradas pela CPTM nesta quinta-feira. A zona da cidade em que se encontra maior morosidade no tráfego é a zona sul, onde 36% das vias estão lentas.

9h36 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na pista expressa, antes da Ponte Eusébio Matoso.

09h15 – Na Barra Funda, a Praça Pedro Corazza está liberada em relação a acidente que aconteceu, junto à Avenida Ermano Marchetti, sentido bairro.

09h12 – Duas horas após o acidente entre caminhão e viatura da PM na alça de acesso da Marginal Tietê à Rodovia Presidente Dutra, apenas a faixa da direita está bloqueada, de quatro faixas. A pista expressa, que chegou a ser interditada, já está liberada. No momento, a CET diz que já é possível trafegar com tranquilidade pelo local, apesar de haver uma grande quantidade de veículos, como de costume.

09h05 – Lentidão na Marginal Pinheiros no sentido Interlagos desde a Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré, tanto na pista local como na expressa, em um trecho de 2,8 km.

08h50 – Dica do Metrô de São Paulo, via Twitter: “Não importa o estilo de música que você ouve no Metrô, desde que seja com fone de ouvido.”

08h40 – Rodovia Anchieta tem lentidão do km 59 ao km 60 e do km 64 ao km 65, sentido litoral e do km 13 ao km 10, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

Imagem do caminhão que atropelou dois PMs na manhã desta quinta-feira

08h30 – Um policial militar morreu e outro foi levado para atendimento em decorrência de um acidente entre um caminhão e uma viatura da PM na manhã desta quinta-feira, na Marginal Tietê, próximo à alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Nenhum dos dois foi identificado até o momento.

Os dois foram arremessados do veículo, com a colisão. Um deles sofreu politraumatismo e parada cardiorrespiratória e foi levado ao PS Tatuapé. O policial chegou ao hospital sem respirar. Apesar da tentativa de a equipe médica reanimá-lo, ele morreu.

O outro policial foi levado de helicóptero ao PS Santa Marcelina. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Tanto o PS Tatuapé como o PS Santa Marcelina informaram que os policiais foram levados sem documentos, o que impede a idenfiticação.

08h14 – Trechos com maior lentidão nas vias de São Paulo neste momento, de acordo com a CET: Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (trecho de 5,1 km); Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Vila Maria (trecho de 3,7 km); Avenida Washington Luiz, sentido Centro, do Viaduto Washington Luiz até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (trecho de 3,3 km); Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Elisa Silveira (trecho de 2,9 km).

08h05 – A assessoria de imprensa do PS Tatuapé confirma a morte de um dos policiais militares envolvidos no acidente na Marginal Tietê, entre uma viatura e um caminhão. O PM sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após a colisão e chegou nesta condição ao local. A equipe médica não conseguiu reanimá-lo. A identificação ainda não foi possível porque o policial não estava com documentos, segundo a assessoria do PS Tatuapé.

07h59 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela pista Expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, no acesso da Ponte Presidente Dutra, por conta do acidente que vitimou um policial militar.

07h50 – Um dos policiais feridos na colisão entre viatura da PM e caminhão na Marginal Tietê morreu, segundo a TV Globo.

07h40 – Um ônibus quebrou na Avenida Eusébio Matoso, em Pinheiros, no sentido centro, antes da Rua São Columbano, na zona oeste da capital.

07h39 – CET informa via Twitter: Acidente no Viaduto Pires do Rio, no sentido centro, no Tatuapé, na zona leste.

07h28 – Mais sobre o acidente: o policial militar que foi lançado da viatura da PM após colisão com ônibus na Marginal Tietê acaba de ser colocado em um helicóptero para atendimento. Ele teve politraumatismo e está sendo levado ao PS Santa Marcelina. Outro colega que estava no viaduto teve parada cardiorrespiratória e será levado ao PS Tatuapé.

07h22 – Acidente entre caminhão e uma viatura da polícia na Marginal Tietê, na altura da alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra. A informação passada pela Rádio CBN é que o acidente é grave e um policial foi lançado em cima da ponte e caiu no acostamento. Pelo menos duas pistas da alça de acesso para a Rodovia Presidente Dutra, as faixas local e expressa estão com interdição.

07h20 – Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a encontrar o melhor caminho para fugir das vias congestionadas na cidade de São Paulo. Diariamente, vamos abrir o blog Trânsito em SP e o Instagram do Estadão com a imagem que você enviar. Durante o dia, vamos montar galerias com os principais registros feitos pelos internautas. Para participar, poste sua foto no Instagram usando a hashtag #transitoestadao ou envie para o Núcleo Multimídia do Estadão. Não se esqueça de citar o local e a numeração aproximada de onde seu flagrante foi feito.

07h15 – A Rádio Estadão atualiza de instantes em instantes o trânsito em São Paulo. Ouça.

07h11 – Condutores que trafegam pela Rodovia Raposo Tavares no sentido São Paulo enfrentam lentidão do km 30 ao km 19, bem como do km 15 ao km 10.

07h00 – As ruas de São Paulo já apresentam 23 km de lentidão. A informação vem do Twitter da CET, órgão que realiza monitoramento de 868 km nas vias da cidade.

06h50 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, do km23 ao km20, na altura de Guarulhos. Já em direção ao leste não há dificuldade.

06h45 – Na Linha 11-Coral da CPTM, um vagão se desprendeu de um trem logo no início desta manhã na estação Calmon Viana. Segundo a CPTM, o sistema de segurança atuou e não houve problema para os passageiros. No entanto, a circulação de trens está acontecendo com intervalos maiores na chegada e na partida da estação Calmon Viana.

06h36 – Um acidente com um automóvel que aconteceu por volta das 2h na Avenida São Miguel, no sentido bairro, na altura do número 3428, ocupa a faixa da direita da via (que tem mais duas faixas) e a calçada.

06h29 – Usuários da Linha 12-Safira da CPTM enfrentam lentidão nesta manhã. Desde as 05h14, os trens circulam apenas por uma via entre as estações USP Leste e Engenheiro Goulart, devido a um problema técnico na segunda via.

06h23 – A previsão do tempo para São Paulo nesta quinta-feira é de céu nublado, com temperatura máxima de 24º. Há possibilidade de chuvas em qualquer parte do dia, mas não é esperado um temporal.

06h19 – Estradas: Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá, em trecho de 7 km, a partir do km 250, por causa do excesso de caminhões de carga no local. Já na Via Dutra, na pista marginal, sentido capital, verifica-se lentidão do km 223 ao km 225; e pela pista expressa, lentidão do km 211 ao km 212.

06h15 – Na Linha 11-Coral da CPTM, desde as 4h55, os trens circulam com maior intervalo entre as estações Estudantes e Guaianazes devido problema de origem técnica em um trem.

06h04 – Nesta manhã, há 73 semáforos com problemas na capital paulista. São 48 desligados e 23 piscando em amarelo intermitente.

05h44 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira. Quer ajudar a montar a melhor rota na capital paulista? Saiba como.