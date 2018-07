TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Leitor João Gabriel (@bielcintra) enfrentou congestionamento na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, por volta das 9h desta sexta-feira, 5. “Não sei se quando chove as ruas encolhem ou o pessoal esquece como dirigir”, postou através do Instagram.

TEMPO REAL

22h03 – Neste momento, São Paulo não tem lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h21 – São Paulo tem apenas 7 km de lentidão.

21h02 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,8 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto do Jabaquara.

20h33 – No momento, 36 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – 46 km de trânsito parado em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5,7 km)

Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco (5,6 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias (5,0 km)

Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra (3,5 km)

20h05 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Penha: lentidão do Viaduto Pires do Rio até Elevado Alberto Badra.

19h55 – Neste momento, a capital paulista tem apenas 67 km de lentidão. Na zona norte, o trânsito flui sem problemas.

19h42 – Índice de lentidão cai na cidade, que agora tem 99 km de trânsito parado. Na zona sul, 39 km, com tendência de baixa.

19h39 – O usuário do Instagram Daniel Ferro (danielferro79) postou esta foto do trânsito na Av. 23 de Maio. E você, também tem imagens do trânsito? Poste fotos de ruas e estradas paradas com a hashtag #TransitoEstadao.

19h07 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 7,9 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Transamérica.

18h58 – São Paulo tem 122 km de lentidão. Na zona sul, 21 km.

18h41 – Lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, por conta do excesso de veículos.

FOTO: Câmera/Ecovias

18h31 – Depois do recorde de trânsito esta manhã, congestionamento está abaixo da média para o horário. CET registra 120 km de lentidão na cidade, com 47 km na zona sul.

18h16 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pistas expressa e local : Lentidão da Ponte Roberto Rossi Zuccolo até a Ponte Transamérica.

18h15 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na chegada ao Guarujá e no sentido Cubatão/São Paulo.

18h12 – São Paulo tem 96 km de lentidão, com tendência estável.

Principais lentidões do momento:

Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,7 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros (7,4 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,2 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Dutra (6,8 km)

12h10 – Dois veículos com pane mecânica complicam o tráfego na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo. No km 346, na região de Miracatu (SP), o carro quebrado restringe o fluxo na faixa da direita, gerando lentidão do km 349 ao km 346. O outro veículo com problemas restringe a faixa da direita no km 350, com lentidão desde o km 352.

12h00 – Depois da chuva forte na madrugada, céu encoberto em São Paulo neste final de manhã, com garoa em algumas regiões e termômetros marcando 21ºC. Segundo a CGE, a nebulosidade volta a aumentar no final da tarde, mas a previsão é de apenas chuvas fracas.

11h43 – Duas quedas de árvores atrapalham o trânsito em São Paulo. Uma árvore de grande porte bloqueia a faixa da esquerda e a calçada na Rua Capote Valente, na altura do nº 93, em Pinheiros. Outra árvore de médio porte caiu na Rua Mere Marie Anais Sion, nº 186, no Tucuruvi, bloqueando a faixa da direita.

11h28 – São 10,7 km de trânsito ruim apenas na pista expressa da Marginal Tietê, da Ponte Casa Verde até a Rodovia Castello Branco. Na pista marginal, motoristas reduzem velocidade da Ponte do Limão até a Rodovia Castello Branco.

11h18 – Trânsito da capital paulista tem 124 km de lentidão, ainda acima da média para o horário, que seria de 90 km.



Visualizar Pontos de Alagamento em SP (05/04) em um mapa maior

11h00 – Capital paulista tem cinco pontos de alagamento nesta manhã. Na Marginal Tietê, a faixa da direita da pista expressa está intransitável para veículos pequenos na altura da Ponte Vila Guilherme. Os motoristas também devem ficar atentos a pontos de alagamento na Avenida Ibirapuera, na altura do Complexo Viário João Jorge Saad, sentido centro, e na Rua da Cantareira, na altura do nº 1082. Na Avenida das Nações Unidas, dois pontos de alagamento: um nas proximidades da Avenida João Dias e outro próximo à Ponte do Morumbi.

10h46 – Rodovia Presidente Dutra tem vários trechos de lentidão no sentido São Paulo: do km 230 ao km 231, na pista expressa; do km 226 ao km 230, na pista marginal; do km 209 ao km 210, na expressa e do km 175 ao km 176, na marginal.

10h34 – Um acidente envolvendo dois carros bloqueia a faixa da direita na Rodovia Anchieta, na altura do km 19, sentido São Paulo. Segundo o Twitter da Ecovias, há lentidão desde o km 21.

Congestionamento na Rodovia Anchieta, na altura do km 13, na região de Ribeirão dos Couros, às 10h30. FOTO: Reprodução/Ecovias.

10h25 – Na capital, a Marginal Pinheiros segue como o ponto mais crítico do trânsito, com um total de 17,2 km de lentidão. No sentido Interlagos, são 9,3 km de fluxo lento, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim. Quem segue para a Castello Branco, encontra retenção em 7,9 km, da Ponte Transamérica até a Ponte Ary Torres.

10h17 – Motoristas enfrentam lentidão do km 37 ao km 25 na pista expressa da Castello Branco, na região de Barueri, sentido São Paulo. Na pista marginal, o fluxo de veículos também é lento do km 15 ao km 13. Para quem segue no sentido interior, o trânsito é ruim do km 19 ao km 21, na pista marginal.

10h13 – Quem chega à capital pela Rodovia Anhaguera encontra tráfego lento em Cajamar, Jundiaí, Osasco e São Paulo na pistra expressa, do km 22 e km 20 e do km 14 ao km 11. Pela Bandeirantes, o trânsito também é ruim na pista expressa em Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Jundiaí e São Paulo, do km 16 ao km 13.

Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 19. FOTO: Reprodução/Ecopistas

10h04 – Rodovia Ayrton Senna tem 16 km de lentidão no sentido capital, com lentidão do km 27 ao km 11, devido à chuva e ao excesso de veículos. Já os motoristas que seguem no sentido Taubaté encontram tráfego normal.

10h00 – CGE informa através do Facebook o fim do estado de atenção em toda capital às 9h35. As imagens de radar confirmam apenas chuva leve em São Paulo, de acordo com o CGE.

09h55 – Na já citada queda de ônibus em ribanceira na estrada do Cachoeirinha nesta manhã, a Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos (EMTU) confirmou que seis pessoas ficaram feridas; entre elas, o motorista. Leia matéria:

» Ônibus cai na estrada do Cachoeirinha e deixa 6 vítimas

09h45 – A lentidão total na Avenida Marginal Tietê é de 27,2 km, de acordo com o monitoramento do eixo pela CET.

09h45 – O número de semáforos com problemas já passou de nove para 32 em cerca de duas horas desta manhã. São 13 semáforos em amarelo intermitente e outros 19 apagados em diversos pontos da cidade.

09h34 – Metrô: Desde o início da manhã a a velocidade de operação está reduzida nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás, nos trechos a céu aberto. Apenas a Linha 4-Amarela está livre do problema, pois é toda subterrânea.

09h30 – Trânsito parado na Ponte da Casa Verde, no sentido centro, na Avenida Rudge.

09h22 – Sob chuva desde a madrugada, São Paulo já tem, nesta sexta-feira, 5, o trânsito mais lento do ano no período matinal. O monitoramento da CET apontava 152 km de congestionamento às 09h02, acima dos 135 km registrados no dia 21 de março às 9h30, recorde anterior. E o número ainda pode aumentar: de acordo com o histórico da CET, a lentidão costuma ser maior às 9h30.

» Com chuva, São Paulo bate recorde de trânsito para o período da manhã

08h35 – Há alguns caminhões quebrados e ônibus imobilizados na cidade. Na Avenida Interlagos, 4455, sentido centro, um caminhão quebrado ocupa a faixa da esquerda, de quatro faixas. Na Nove de Julho, um ônibus está imobilizado na faixa da esquerda, sentido centro, ocupando uma faixa. Ônibus imobilizado também na Avenida Celso Garcia e Vila Ema, sentido centro.

08h31 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: lentidão da Ponte Aricanduva até a 23 de Maio, informa a CET.

08h27 – São Paulo bate o recorde do ano para congestionamento no período da manhã: os 140 km de lentidão já superam os 135 km medidos pela CET no dia 21 de março, às 9h30.

08h25 – São Paulo tem seis pontos de alagamento: três transitáveis e três não. Marginal Tietê, segundo a CGE, está com três pontos de alagamento transitáveis: um na Ponte Vila Guilherme e dois na Ponte Orestes Quércia.

08h23 – Uma acidente com ônibus ocupa uma faixa da esquerda de três na Avenida Nove de Julho com a Rua José Maria Lisboa, no sentido centro.

08h20 – A Rodovia Hélio Smidt tem trânsito lento no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h05 – A lentidão de 114 km registrada às 08h00 entra no ranking das cinco maiores do ano no período da manhã. O detalhe é que ainda nem estamos no horáriode pico de acordo com a CET: as 9h30. A maior lentidão do ano é de 135 km no dia 21 de março justamente às 9h30.

08h04 – Há mais um ponto de alagamento confirmado na cidade, na Marginal Tietê, próxima à Ponte Governador Quércia, no sentido Ayrton Senna. Alerta aos motoristas.

07h59 – Um ônibus caiu de um barranco na Estrada da Cachoeirinha, no Jardim Ângela, na zona sul, próximo à Ponte do M’Boi Mirim), com ao menos dois feridos. Uma delas teve fratura no joelho.

07h56 – Avenida Ibirapuera tem um alagamento transitável na altura do Complexo Viário João Jorge Saad no sentido bairro. Segundo a CGE, são três pontos de alagamento na cidade neste momento, um intransitável.

07h53 – Acidente no km 17 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, ocupa a faixa da esquerda. Por isso, o tráfego é lento do km 32 ao 17, informa o Twitter da Ecopistas.

07h51 – Lentidão no trânsito está bastante acima da média nesta manhã de chuvas. A lentidão registrada às 7h30 era de 90 km, enquanto a média para o horário é de entre 28 km e 50 km, segundo a CET.

07h49 – Chegada a São Paulo pela Ayrton Senna está mais complicada do que pela Dutra, informa a cobertura do helicóptero da Rádio Estadão. Região de Guarulhos no sentido Aeroporto de Cumbica também tem trânsito intenso. A recomendação ao motorista é tentar sair mais cedo para evitar o trânsito.

07h47 – São Paulo tem nove semáforos com problemas de funcionamento nesta manhã, segundo a CET.

07h43 – Anchieta-Imigrantes: Tráfego congestionado no sentido capital, do km 24 ao 18 e do 16 ao 10, devido a excesso de veículos, na Anchieta. Tráfego lento sentido capital do km 16 ao 12 devido excesso de veículos também na Imigrantes.

07h40 – A faixa local da Marginal Tietê está parada na altura da Ponte do Limão, no sentido Castello.

07h38 – Estrada do M´Boi Mirim, sentido centro, tem um ponto de alagamento transitável na altura da Rua Lisandro Torres.

07h33 – Marginal Tietê está com a maior retenção registrada pela CET: são 8,2 km no sentido Castello Branco, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Júlio de Mesquita.

A Radial Leste está com grande lentidão no sentido centro, os carros precisam dar muitas paradas. Imagem das 7h30. Foto: Reprodução/CET

07h30 – Trânsito na cidade segue com tendência de alta na lentidão. São Paulo já tem 89 km congestionados das vias monitoradas da CET, acima da máxima de 50 km para o horário.

7h20 – São Paulo registra 74 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, acima da média. Máxima para o horário é de 50 km.

7h15 – São Paulo entrou em estado de atenção na manhã de sexta-feira às 6h40 com risco de alagamento por causa da uma grande área de instabilidade sobre a cidade.

7h10 – Chuva deixa ao menos um ponto intransitável segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) na Rua da Cantareira, sentido único, altura do 108.

06h30 – Chega a 4,5 km a lentidão na Radial Leste, no sentido centro, desde a Praça Divinolândia até o Viaduto Alberto Baadra.

06h24 – A Avenida Marginal Pinheiros já começa a ter tráfego em velocidade reduzida, pela grande quantidade de carros.

06h20 – SP: rodovia Ayrton Senna tem 6 km de lentidão na entrada para a Marginal do Tietê, entre os km 24 e 18

06h01 – Acidente entre três carros ocupa duas faixas da Ponte da Casa Verde e deixa o trânsito lento, como se percebe na imagem acima. Foto: Reprodução/Câmeras CET

05h56 – Movimentação de carros já é intensa na Radial Leste, no sentido centro, como mostra a imagem que abre o blog na manhã desta sexta-feira.

Grande quantidade de veículos já torna lenta a Radial Leste, no sentido centro, às 05h56. Foto: Reprodução/Câmeras CET

05h56 – Bom dia!