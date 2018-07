TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

No Instagram, o usuário Luiz Certain (@lfcertain) mostrou como estava ontem o trânsito no Viaduto Miguel Mofarrej às 7h15. “45 min parado na marginal Pinheiros e ainda estou no viaduto”, disse. FOTO: Reprodução/Instagram, no link.

Encontrou algum ponto com trânsito lento? Mande seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h24 – Capital paulista não tem vias com lentidão.

21h46 – No momento, São Paulo tem 2 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h34 – No Tatuapé, um ônibus quebrou no Viaduto Pires do Rio, sentido bairro, após a Avenida Salim Farah Maluf.

20h39 – Pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada para inversão de mão de direção.

20h33 – A usuária do Instagram Carolina Souza (@souza_carolinaa) postou uma foto do trânsito parado na Radial Leste. E você, também está preso no trânsito? Poste uma foto no Instagram com a hashtag #TransitoEstadao.

20h21 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Rua Arnaldo Magniccaro, no Jardim São Luís.

20h07 – No momento, apenas 24 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (2,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte da Transamérica até a Rua do Socorro (1,9 km)

• Túnel Ayrton Senna, sentido único, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (1,8 km)

20h04 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, junto à Ponte Estaiada.

19h54 – Mais um ônibus quebrado em Moema, na Avenida Ibirapuera, sentido centro, junto à Rua Pedro de Toledo.

19h52 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 46,6 ao km 44, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão.

19h44 – Em Itaquera, há um ônibus quebrado na Rua Doutor Luiz Ayres, sentido bairro, próximo à Avenida Engenheiro Ardevan Machado.

19h41 – Cônego Domênico Rangoni já tem trânsito normalizado, mas os caminhões ainda seguem pelo acostamento do km 1 ao 5, sentido Guarujá, no acesso ao Terminal Marítimo.

19h35 – Em Moema, um ônibus quebrou na Avenida Santo Amaro, sentido centro, junto à Avenida João Castaldi. A informação é do Twitter da CET.

19h22 – Lentidão no trânsito já começa a cair e chega a 66 km na capital. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,0 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Viaduto Euclides de Figueiredo até a Praça da Bandeira (4,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,8 km)

19h14 – Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto do Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h10 – Capital tem 78 km de lentidão, abaixo da média para o horário. No centro, 21 km de trânsito lento.

18h54 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão-São Paulo, do km 267 ao km 270. No sentido Guarujá, caminhões trafegam somente pelo acostamento, do km 1 ao km 5.

18h45 – Fluxo intenso na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do km 20 ao km 17. No sentido litoral, lentidão também do km 14 ao km 19. Os motoristas que optarem por seguir caminho pela Rodovia Imigrantes encontram trânsito normal em ambos os sentidos.

18h43 – Na Rodovia Anhaguera, o fluxo de veículos é complicado do km 104 ao km 105, em Campinas, sentido interior. Quem segue para a capital, encontra lentidão do km 61 ao km 58, em Jundiaí.

18h40 – A volta para casa pela Rodovia Castello Branco também tem retenção, no sentido interior, do km 22 ao km 24, em Barueri. No sentido capital, o fluxo é lento do km 32 ao km 30.

18h36 – Excesso de veículos causa lentidão em vários trechos da Rodovia Presidente Dutra. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego está complicado do km 228 ao km 223 e do km 211 ao km 210. Já os motoristas que chegam à capital paulista reduzem a velocidade nos trechos entre o km 219 ao km 221, entre o km 228 ao km 230 e do km 296 ao km 299.

18h30 – Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, os motoristas pisam no freio do km 272 ao km 275, na região de Taboão da Serra (SP). Já no sentido São Paulo, não há retenções.

18h24 – Trânsito pesado na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), no sentido Cotia, do km 17 ao km 20, informa o Twitter do DER-SP. FOTO: Reprodução/Câmeras DER-SP.

18h15 – 61 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET.

Principais lentidões do momento:

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,0 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Complexo Viário João Jorge Saad até o Viaduto Condessa de São Joaquim (3,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,8 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

10h25 – CET informa: manifestação na Praça do Patriarca, perto do número 25, infere no trânsito da região.

9h44 – Na Castelo Branco, lentidão no sentido Capital (Leste) entre os kms 14 e 13 das pistas expressa e marginal.

9h36 – Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos.

9h32 – Dutra tem trânsito lento no sentido São Paulo, pista expressa, entre os kms 230 e 231.

9h27 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 13 e 10.

9h22 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,4 km de lentidão no sentido Anchieta, a partir da Saúde.

9h17 – Marginal Tietê com lentidão no sentido Castelo Branco, pista expressa, até a Nova Fepasa.

9h15 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão no sentido Centro a partir da Bandeirantes.

9h13 – Marginal Pinheiros com 3,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

9h12 – Avenida dos Bandeirantes com 4 km no sentido Marginal, a paritr do Viaduto Santo Amaro.

9h10 – Radial Leste tem 4,6 km de lentidão no sentido Centro, pista expressa, a partir da Rua Wandenkolk.

9h09 – Em São Paulo, 62 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h56 – A CET registra agora 70 km de lentidão em São Paulo.

07h35 – Neste momento, há poucas ocorrências atrapalhando o trânsito. Acidentes com vítimas aconteceram na última hora na Rua Joaquim Carlos, altura do número 501, sentido único, e na Avenida Cruzeiro do Sul, 144, sentido Santana. Somente um semáforo está apagado, segundo a CET, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, esquina com a Avenida Deputado Cantídio Sampaio.

07h29 – Entre os principais eixos viários da cidade, o da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna/Castelo Branco tem 8,5 km de lentidão, o da Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco/Interlagos tem 3,7 km, a Bandeirantes tem 5 km no sentido Imigrantes/Marginal e o Eixo Leste-Oeste tem 7,3 km de lentidão no sentido Penha/Lapa. Essa medição da CET considera todas as pistas do eixo.

07h18 – Bom dia! A CET registra neste momento 42 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo.