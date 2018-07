AO VIVO: Acompanhe o trânsito em São Paulo nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h35 – A Avenida Francisco Morato registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Três Poderes.

20h08 – A Avenida Paulista apresenta 1,1 km de trânsito moroso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Campinas.

19h40 – A cidade de São Paulo registra 63 km de lentidão, concentrada principalmente nas zonas sul e oeste.

19h36 – O Corredor Norte-Sul tem tráfego complicado no sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa até a Avenida do Estado.

19h30 – A Avenida João Dias tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h14 – A Avenida Ermano Marchetti registra 1,8 km de morosidade, sentido Lapa, da Praça Pedro Corazza até a Ponte do Piqueri.

19h11 – A pista expressa da Radial Leste tem 3,9 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos

19h00 – A Avenida dos Bandeirantes tem quase 7 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h50 – A Avenida Celso Garcia apresenta 2,8 km de congestionamento, sentido bairro, da Avenida Rangel Pestana a Rua Ulisses Cruz.

18h47 – A pista expressa da Marginal Tietê registra tráfego lento da Ponte do Limão até a Ponte Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna.

18h23 – A Avenida Celso Garcia está congestionada da Avenida Rangel Pestana até a Rua Ulisses Cruz, no sentido bairro.

18h15 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 8 km de trânsito complicado no sentido Interlagos, entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

18h10 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o a acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h48 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h37 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h30 – O Corredor Norte-Sul tem pouco mais de 4 km de congestionamento no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Indianópolis.

16h39 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,1 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até o Viaduto do Glicério.

15h50 – A Avenida Salim Farah Maluf segue com cerca de 6,5 km de tráfego complicado no sentido Vila Prudente, da Ponte do Tatuapé até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

15h47 – A pista central da Marginal Tietê tem 2,5 km de tráfego lento no sentido Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde.

14h45 – Um acidente no km 37 da Anchieta, sentido litoral, interditou totalmente a via. A colisão aconteceu por volta das 13h10, envolvendo duas carretas e um caminhão, mas não deixou vítimas. O trecho já foi liberado, mas há lentidão do km 36 ao 40, como reflexo do acidente.

13h – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, continua congestionada, com 6,5 kms de fila, entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

12h48 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre as Pontes da Casa Verde e das Bandeiras.

12h26 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

11h50 – Os motoristas encontram lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 39 ao Km 40, trecho de serra, por excesso de veículos.

11h19 – O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem tráfego lento entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h25 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego lento entre a Avenida Bandeirantes e Rua Fraternidade.

10h07 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego lento entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

9h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego carregado entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré.

9h23 – Tráfego permanece lento no sentido São Paulo do Km 19 ao Km 18 pela Anchieta, por excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

9h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra lentidão entre as Pontes da Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo acumula 116 kms de lentidão. Zona sul com 44 kms de filas.

9h11 – A pista local, sentido Penha, da Marginal do Tietê registra dois trechos congestionados. Um deles entre a Ponte do Limão e Hospital Vila Maria e outro entre as Pontes da Casa Verde e Piqueri. São Paulo tem 127 km de congestionamento, sendo 48 kms na zona sul.

9h09 – São Paulo com 124 kms de tráfego lento. Zona sul com 48 kms de lentidão.

8h43 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego carregado entre a Ponte do Limão e Rua da Coroa.

8h42 – São Paulo registra 104 kms de filas, sendo 43 kms na zona sul.

8h41 – O tráfego segue com 2 kms de retenção, do km 271 ao km 269, da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h15 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul registra congestionamento entre a Rua Euclides Figueiredo e Praça da Bandeira. São Paulo tem 95 kms de tráfego carregado, sendo 39 deles na zona sul.

8h14 – O excesso de veículos causa alguns pontos de lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes. O motorista que segue em direção à Capital encontra tráfego lento pela Anchieta, entre o km 13 e km 10 e entre o km 23 e km 18 e pela rodovia dos Imigrantes o motorista reduz a velocidade entre o km 14 e km 12 e entre o km 16 e km 15. A chegada a Santos pela Anchieta tem tráfego lento do km 64 ao km 65. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

7h46 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo tem 65 kms de lentidão. Zona sul com 29 kms.

7h33- A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São paulo com 48 kms de tráfego lento. Zona sul acumula 21 kms.

7h23 – São Paulo registra 41 kms de ruas e avenidas congestionadas. Zona sul acumula 18 kms de lentidão.

7h14 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e viaduto Pires do Rio.

6h45 – A Rodovia Anchieta tem morosidade do km 13 ao 10, no sentido São Paulo. A Rodovia dos Imigrantes apresenta engarrafamento do km 16 ao 14, no mesmo sentido. A interligação da Imigrantes para acessar a Anchieta está fechada em razão da neblina.

5h54 – A Rodovia Raposo Tavares tem fluxo carregado de veículos na chegada a São Paulo.

5h40 – A Rodovia Presidente Dutra tem 1 km de congestionamento, no km 114, região de Taubaté, sentido São Paulo, em razão de um acidente que interdita o acostamento.

5h10 – Um acidente interdita duas faixas da Ponte João Dias, no sentido centro.