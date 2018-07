FLAGRA NO TRÂNSITO: Idosa é atropelada em avenida de Santa Maria, RS

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

Você pode enviar seu vídeo pelo facebook do Metrópole do Estadão, pelo twitter de trânsito e pelo e-mail flagradetransito@grupoestado.com.br. A partir das imagens, o portal irá apurar o que ocorreu e contar a história e os desdobramentos das cenas.

O vídeo de hoje mostra um atropelamento em uma avenida da cidade de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Uma senhora atravessa a via fora da faixa de pedestre e acaba atingida por um veículo em alta velocidade. Confira:

O QUE ACONTECEU: Uma câmera de segurança da Guarda Municipal flagrou o momento em que o veículo se choca com uma idosa que atravessava a avenida Walter Jobim, uma das principais vias de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A senhora foi socorrida pelo motorista que a atropelou.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: O acidente aconteceu por volta das 16h da segunda-feira, 6 de agosto. Neli Soares, de 72 anos, tentou atravessar a Avenida Walter Jobim, na altura do número 560, no bairro Patronato, quando foi atropelada por um Fiat Siena que seguia em alta velocidade. O motorista, Uesley Moreira Eggers, de 26 anos, auxiliou no resgate da vítima, que foi arremessada para perto do canteiro central da avenida.

Uma viatura do Samu e outra do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro. De acordo com a Delegaria de Trânsito de Santa Maria, a faixa da esquerda ficou interditada por cerca de duas horas.

Neli foi levada ao pronto-socorro Municipal, localizado a 1 km do local do acidente. Depois, foi transferida para o Hospital Caridade, no centro de Santa Maria, onde, até as 13h20 desta sexta-feira, 10, continuava internada em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo e Neurológico (CTI).

O caso ficou registrado como lesão corporal culposa – sem intenção – em acidente de trânsito. A polícia aguarda a recuperação de Neli para que ela preste depoimento e o motorista possa contrapor sua versão.

ENVIE SEU FLAGRA: Para remeter o seu flagrante, poste um vídeo no Youtube e mande o link para o email flagradetransito@grupoestado.com.br, coloque no facebook do Estadão ou mande para o nosso twitter do trânsito. Valem todos os tipos de flagrantes: acidentes, desrespeito à lei etc.