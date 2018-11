A descida da serra pela Anchieta é a melhor opção para o usuário que segue para a Baixada Santista

A descida da serra pela Anchieta continua sendo a melhor opção para o usuário que tem como destino a Baixada Santista. A pista sul da Imigrantes está com trânsito lento do km 43 ao53, devido o excesso de veículos. A Padre Manoel da Nóbrega, sentido praias, já flui com tráfego intenso, sem pontos de parada, entre o km 284 e o km 292, na região de Praia Grande. A Terceira Faixa Operacional, que libera o acostamento como faixa de rolamento, está ativa nesta rodovia entre o km 276 e o km 290. A Cônego Domênico Rangoni tem movimento normal nos dois sentidos. No retorno à capital, o trecho de serra da Imigrantes ainda tem tráfego intenso em toda a extensão, mas sem pontos de parada.