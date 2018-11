A Rua Sampaio Viana será interditada, das 23h30 de sábado, 18, até as 18h00 de domingo,19, entre a Rua Desembargador Eliseu Guilherme e a Rua Cubatão, na Vila Mariana, Zona Sul, para viabilizar serviços de desmontagem de grua. A via será liberada somente para o acesso local aos moradores. Com alternativa, os motoristas poderão seguir pela Rua Sampaio Viana, ruas Desembargador Eliseu Guilherme, Afonso de Freitas e Coronel Oscar Porto.