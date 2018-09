Em Santos, o acesso à via Anchieta sentido São Paulo, pelo viaduto da Alemoa, está interditado devido queda de carga na pista. O carregamento de canos de ferro se soltou do caminhão e ocupa todas as faixas da alça, que dá acesso à via Anchieta, sentido capital, altura do Km 64. Os motoristas que acessam a alça do viaduto são desviados para sentido litoral da via, assim o retorno para o sentido São Paulo é realizado dentro do perímetro urbano.