Acesso da Helio Smidt continua fechado gerando lentidão nos 2 sentidos da Ayrton Senna

A alça de acesso da Rodovia Hélio Smidt para a Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, segue totalmente interditada por conta do tombamento de um caminhão carregado de chapas de aço que ocorreu por volta das 12h15.

O acidente não deixou vítimas, mas gera trânsito lento na rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto Internacional de Guarulhos e, nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna: do km 21 ao 19, no sentido Capital e, do km 18 ao 19, em direção ao Interior.