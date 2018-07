Devido à neblina e à pouca visibilidade, as interligações do Km 42 e 40+200 norte da rodovia dos Imigrantes e do Km 40 norte da Anchieta, sentido São Paulo continuam fechadas. A alternativa para quem sobe a serra pela Imigrantes e precisa ir até a Anchieta, é entrar no Km 26, onde há uma acesso de bairro. E para acessar a Imigrantes pela Anchieta é preciso pegar um retorno no Km 34, sentido litoral e seguir até o acesso Km 39.