Achieta continua a ser melhor opção para quem segue em direção ao litoral

O motorista que segue pela Rodovia dos Imigrantes encontra tráfego intenso com alguns pontos de parada no sentido Litoral, no planalto do km 18 ao km 32, e também na serra do km 40 ao km 58, além de lentidão na chegada a São Vicente, do km 62 ao km 67.

A Via Ancieta tem tráfego lento apenas entre o km 31 e o km 34. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em 7×3 (operação descida).

Já a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego intenso do km 276 ao km 285 e lento do km 285 ao km 292, também no sentido litoral.

Na Na Cônego Domênico Rangoni há lentidão no sentido Cubatão do km 268 ao km 274. No sentido Guarujá o tráfego flui sem problemas.

Na última hora, 8.419 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 2.745 retornaram a São Paulo. Desde a 0 hora do dia 28, quando se iniciou a contagem de ano novo, 299 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. No sentido contrário, foram registrados 141 mil veículos. A expectativa de tráfego da concessionária é de 480 a 680 mil veículos em direção ao litoral nesse feriado de ano novo. A contagem vai do dia 28 de dezembro ao dia 3 de janeiro.