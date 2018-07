Acidente bloqueia Anchieta em Cubatão

A Rodovia Anchieta está bloqueada no sentido capital desde as 23 horas de quarta-feira, 25, na altura do quilômetro 52, no trecho inicial da Serra do Mar, em Cubatão, em razão de um engavetamento envolvendo quatro caminhões, um deles carregado com milho a granel e outro com suco de laranja. Parte das duas cargas caiu na pista.

A fila de carros que se formou chega a quatro quilômetros, se estendendo até o quilômetro 48. Bombeiros e funcionários da concessionária Ecovias estão no local socorrendo os motoristas que ficaram feridos. Não há previsão de liberação. Em razão do bloqueio, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 3, com subida apenas pela pista norte da Imigrantes.