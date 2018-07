Três das quatro faixas de rolamento da pista sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes estão bloqueadas desde as 5h15 desta manhã em razão de uma colisão traseira entre dois caminhões, um carregado com refrigerantes, outro com cervejas, junto à Rua dos Chanés, 500 metros antes do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, na zona sul de SP. O caminhão que transportava refrigerantes teve a cabine arrancada com o impacto e pegou fogo. O motorista deve evitar a região.