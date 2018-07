Acidente bloqueia a Avenida São Miguel, na altura do número 4.900, na Ponte Rasa, zona leste. No local, um veículo atingiu um poste, que acabou caindo sobre o carro, interditando a via. O desvio é feito pelas ruas João Antonio de Andrade (à direita), Fábio José Bezerra e Antonio Martins (ambas à esquerda). CET e Eletropaulo continuam no local.