Acidente bloqueia Bandeirantes em Louveira

Uma colisão entre dois caminhões, um deles carregado com pisos de cerâmica, causava, às 6 horas desta segunda-feira, 20, o bloqueio de duas das três faixas de rolamento da pista sentido capital da rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 70, em Louveira(SP), interior do estado.

Segundo a concessionária Autoban, houve tombamento do caminhão e queda da carga de cerâmica na pista. O motorista, gravemente ferido, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. O congestionamento na região passa dos quatro quilômetros.