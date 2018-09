A faixa da direita permanece bloqueada no km 33,5 (região de Itaquaquecetuba) da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por conta da colisão que envolveu um caminhão e dois veículos de passeio. O acidente que ocorreu por volta das 10h40, deixou duas vítimas, uma com ferimentos leves e outra com ferimentos, mas sem risco de morte, que foram removidas para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.