A faixa da direita e o acostamento do km 415,5 da pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, na região Juquiá, está bloqueada, devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego segue intenso entre o km 416,5 e o km 415,5, pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e liberação da pista.