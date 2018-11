O usuário que segue no sentido São Paulo encontra uma pequena lentidão no km 307 da rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra, devido ao tombamento de um caminhão que bloqueia a faixa 2 (à direita). O tráfego segue pela faixa 1 (à esquerda). No sentido Curitiba, o tráfego segue sem problemas na manhã desta segunda-feira.