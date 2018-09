Um acidente bloqueia as faixas da esquerda (1 e 2) da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, devido a uma queda de moto. A via também registra morosidade do km 26 ao 25, na região de Guarulhos, e, do km 23 ao 19, no sentido cidade, por excesso de veículos. No sentido Interior, o trânsito é lento entre os kms 15 e 19 (região entre São Paulo e Guarulhos), também por conta do excesso de veículos.