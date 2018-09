Acidente bloqueia Piaçaguera-Guarujá

Um engavetamento envolvendo cinco carretas causou a morte de uma pessoa e bloqueia, desde as 4h30 desta quinta-feira, 14, a pista sentido Cubatão da rodovia Piaçaguera-Guarujá no quilômetro 256, no Guarujá, litoral sul paulista.

Segundo a empresa concessionária Ecovias, todas as faixas de rolamento permaneciam bloqueadas até as 6 horas em razão do trabalho da perícia, o que causava filas de veículos até o quilômetro 250, após o pedágio. Um dos caminhoneiros morreu e não houve queda de carga na pista.

A opção do motorista que quer seguir para Cubatão é utilizar a balsa de Guarujá para Santos.