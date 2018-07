Acidente bloqueia pista norte da Anchieta

A pista sentido capital da Rodovia Anchieta está bloqueada por completo desde as 4 horas desta quarta-feira, 27, no quilômetro 48, trecho da Serra do Mar, em razão de uma pane elétrica seguida de incêndio em um caminhão que transportava engradados de cerveja e barris de chope.

Segundo a concessionária Ecovias, não houve feridos. Com o fechamento da pista norte da Anchieta, o motorista tem como única opção a pista norte da Imigrantes para seguir em direção ao planalto.

A previsão da concessionária era de que até as 6h30, pelo menos uma faixa de rolamento seria liberada no local do acidente, permitindo assim a passagem dos veículos que ficaram retidos e formaram filas de quase 1 quilômetro de extensão.