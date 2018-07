Acidente bloqueia Régis Bittencourt em Miracatu

A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está bloqueada por completo desde à 1 hora desta madrugada de sábado, 25, no quilômetro 397,5, em Miracatu (SP), no Vale do Ribeira, em razão de uma colisão traseira entre duas carretas. Uma delas pegou fogo.

Nem a concessionária Autopista nem a Polícia Rodoviária Federal sabem informar ainda que tipo de carga os veículos transportavam. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Equipes de resgate dos bombeiros e da concessionária estão no local.

Como o trecho onde ocorreu o acidente fica antes do acess à rodovia Padre Manoel da Nóbrega, localizado no quilômetro 384, o motorista não tem como fazer desvio pelo litoral sul. À 1h55, o congestionamento no local chegava a quase mil metros.