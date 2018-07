Acidente bloqueia rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí

A pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes está bloqueada, desde às 4h20 desta terça-feira, 14, no quilômetro 59, em Jundiaí, no interior paulista, em, razão de um acidente ocorrido no quilômetro 79, em Campinas, também interior, envolvendo dois caminhões, um deles carregado com hipoclorito de sódio e outro com peças metálicas.

No quilômetro 59 da rodovia dos Bandeirantes, o motorista que está na pista sentido interior é obrigado a acessar a rodovia Anhanguera. Quem vem de Itupeva e Itu pela rodovia SP-300 e quer acessar, no quilômetro 63,5, a pista sentido interior da Bandeirantes é obrigado a fazer um desvio e entrar na rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária Autoban, não houve queda de carga de nenhum dos dois veículos nem registro de feridos.