A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada no km 302, na região de São Lourenço da Serra, devido ao tombamento de uma carreta que transportava bobinas de aço. Houve derramamento de carga. A praça de pedágio está bloqueada no km 299 e há dois quilômetros de lentidão, do km 297 ao km 299.